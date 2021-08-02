بيان من عبد الرحمن مجدي بشأن واقعة استبعاده من منتخب مصر في الأولمبياد

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 20:52

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - مصر الأولمبي - جنوب إفريقيا

أصدر عبد الرحمن مجدي لاعب منتخب مصر الأولمبي والإسماعيلي بيانا يوضح خلاله موقفه من استبعاده من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن استبعاد عبد الرحمن مجدي من المشاركة مع منتخب مصر لكرة القدم في أولمبياد طوكيو، وإيقافه بشكل مؤقت بعد شكوى أحد عاملات فندق إقامة المنتخب في اليابان ضده. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان عبد الرحمن مجدي كالآتي:

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"أتقدم لحضراتكم جميعا بكل الشكر والتقدير للمشاعر الصادقة والتي أحاطتني وغمرتني منذ صدور بيان اتحاد الكرة وأشكر الجميع على الثقة بي".

"وأؤكد للجميع أن ما حدث بمقر أقامه المنتخب باليابان لا يدعو أن يكون تصرفا تم فهمه خطأ لاختلاف الثقافة واللغة وتفهمت جميع الأطراف هذا ولم يتم إدانة ابنكم بأي اتهام".

"وشكري لكل من تفهم هذا بالبعثة وعلى رأسهم المهندس أحمد مجاهد والذي كان معي لحظة بلحظة وكان مدافعا عني إلى أن انتهى الموقف تماما".

"وأؤكد على احترامي لاتحاد الكره واستعجل التحقيق معي حتى يتم توضيح كل ما حدث من خلال نتيجة التحقيق".

"وأطلب من جمهوري العظيم إغلاق الحديث حول هذا الموضوع حتى لا يؤثر على فريقنا في مبارياته القادمة".

"وشكري وتقديري لكل زملائي بالمنتخب الأولمبي والجهاز الفني والإداري لوقوفهم معي وثقتهم بي كما أشكر جمهور الكرة لمصرية بصفة عامة وجماهير الإسماعيلي بصفة خاصة وإدارة الإسماعيلي ولجنة الكرة والجهاز الفني واللاعبين لثقتهم وتفهمهم لي ودعمهم المستمر حيث لم يروا مني أي تصرف خطأ فيما مضي".

"وقدمت أقصي جهد للنادي وللمنتخب وأقدر تماما مسؤولية تمثيل منتخبنا والإسماعيلي وأؤكد للجميع أنني واثق من سلامة موقفي وعدم اقتراف أي خطأ وبشهادة الجميع وننتظر نتيجة التحقيق باتحاد الكرة لأن ثقتي في الله وفي نفسي تجعلني واثقا من عدم إدانتي بإذن الله".

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