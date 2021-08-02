اتحاد الكرة: إيقاف عبد الرحمن مجدي مؤقتا بسبب شكوى إحدى عاملات فندق الإقامة باليابان

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 13:42

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي - البرازيل الأولمبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف عبد الرحمن مجدي لاعب المنتخب الأولمبي حتى انتهاء الحقيق معه بعد شكوى إحدى العاملات في فندق الإقامة من إساءة من قبل اللاعب.

ما حدث من اللاعب كان نتيجته الاستبعاد من مباراة الأرجنتين وما بعدها ليعلن الاتحاد المصري بعد ذلك فتح تحقيق مع اللاعب وإيقافه حتى الانتهاء منه.

وجاء بيان الاتحاد المصري لتفاصيل ما حدث كالتالي:

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"في إطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم فإنه أثناء تواجد المنتخب الأولمبي في اليابان وقبل المباراة الثانية بساعات قليلة تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي فحواها الاساءة لإحدى العاملات بالفندق و على الفور تم استبعاد اللاعب نهائيا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الاساءة ومن الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة والثقافة وتم التحقيق بعد المباراة واحتواء الأمر حرصا على التركيز وتوفير الاستقرار لباقي اللاعبين وانتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام استراليا ثم للقرية الأولمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي ثم توجهنا للمطار ومنه للقاهرة و بعد أن عاد الفريق بسلامة الله قررنا ايقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق واتخاذ القرار النهائي بشأنه لعدم التزامه واختراقه للقواعد".

يُذكر أن المنتخب المصري كان قد ودع أولمبياد طوكيو 2020 من ربع النهائي بعد الهزيمة أمام البرازيل بهدف.

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