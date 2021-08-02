تقرير: رغم رفضه مرتين.. تشيلسي يحاول التعاقد مع لوكاكو للمرة الثالثة

أكدت تقارير صحفية أن تشيلسي الإنجليزي لا يزال يحاول استعادة مهاجمه السابق روميلو لوكاكو، نجم إنتر ميلان الإيطالي حالياً.

وبحسب صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية فإن لوكاكو بات هدف تشيلسي الأول في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد قيام بروسيا دورتموند الألماني بإغلاق الباب في وجهه بخصوص نجمه النرويجي إرلينج هالاند.

من جانبه رفض إنتر ميلان عرضين بالفعل من تشيلسي لضم المهاجم البلجيكي الدولي، الذي رفض العروض بنفسه أيضاً، مشدداً على رغبته في البقاء مع النيراتزوري.

ولكن على عهدة التقارير الإنجليزية، فإن هذا الرفض ليس كافياً لإثناء تشيلسي عن المحاولة، خصوصاً في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها إنتر.

وبحسب الصحافة الإيطالية، إذا كان هناك مهاجماً مرشحاً للرحيل عن إنتر هذا الصيف فهو الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وليس لوكاكو، وذلك في ظل تأزم مفاوضات تجديد تعاقده مع النادي.

ويرغب لاوتارو في الانتقال إلى الدوري الإسباني، حيث تفاوض معه برشلونة لفترة طويلة قبل إغلاق هذا الباب بالتعاقد مع سيرجيو أجويرو، وتربطه أخبار بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد بطل الليجا.

ورغم تمسك لوكاكو بالبقاء وتمسك إنتر بمهاجمه، إلا أن عرضاً يفوق 100 مليون يورو قد يتمكن من إغراء النادي لتغيير موقفه، في ظل الأزمة المالية التي أطاحت بمدربه الفائز بلقب الدوري الإيطالي أنطونيو كونتي، وأجبرته على التخلي عن المغربي أشرف حكيمي لصالح باريس سان جيرمان.

ويعيش النجم البلجيكي أفضل فترات مسيرته بقميص أفاعي ميلانو، حيث سجل 64 هدفاً في 95 مباراة رسمية مع الفريق، وصنع 16 هدفاً، متوجاً بالدوري الإيطالي الأول للنيراتزوري منذ 2010.

يذكر أن إنتر ميلان تعاقد مع لوكاكو في صيف 2019 مقابل 74 مليون يورو، بالإضافة إلى 4 مليون يورو كمتغيرات إضافية.