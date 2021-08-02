راحة لـ بانون وأيمن أشرف من تدريبات الأهلي بسبب أعراض البرد

منح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي ثنائي الفريق أيمن أشرف وبدر بانون راحة من التدريبات الجماعية اليوم الإثنين.

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

وقرر الجهاز الفني منح ثنائي الدفاع راحة من التدريبات بعد شعوره بنزلة برد خفيفة.

ومن المقرر أن يتم تقييم حالة الثنائي غدا الثلاثاء، للتعرف على فرص لحاقه بمواجهة وادي دجلة.

على جانب آخر عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن بعض الجوانب الفنية الخاصة بالمرحلة الحالية.

وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، بعد الحصول على فترة راحة عقب مباراة أسوان الأخيرة في الدوري والتي استمرت لمدة 3 أيام للتخلص من ضغط المباريات.

ويلعب الأهلي بعد غد الأربعاء ضد وادي دجلة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 للدوري المصري.

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