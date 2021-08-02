تشكيل الزمالك - حفني وزيزو وبنشرقي أساسيون أمام مياة البحيرة وديا

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة مياة البحيرة وديا في الاسكندرية في ختام معسكر الفريق قبل عودة الدوري.

ويستعد الزمالك لاستئناف مباريات الدوري الممتاز من جديد معسكر مغلق في الاسكندرية يواجه فيه منتخب القسم الثاني اليوم ثم أبها السعودي 29 يوليو.

الزمالك يلعب أمام غزل المحلة في السابع من أغسطس المقبل في الجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز (طالع جدول مباريات الزمالك)

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – أيمن حفني – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بنشرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

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