تشكيل الزمالك - حفني وزيزو وبنشرقي أساسيون أمام مياة البحيرة وديا

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 16:58

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - المقاصة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة مياة البحيرة وديا في الاسكندرية في ختام معسكر الفريق قبل عودة الدوري.

ويستعد الزمالك لاستئناف مباريات الدوري الممتاز من جديد معسكر مغلق في الاسكندرية يواجه فيه منتخب القسم الثاني اليوم ثم أبها السعودي 29 يوليو.

الزمالك يلعب أمام غزل المحلة في السابع من أغسطس المقبل في الجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز (طالع جدول مباريات الزمالك)

أخبار متعلقة
15 رسالة نارية من حسين لبيب.. الزمالك لا يثير التعصب ونحن الأكثر تتويجا في القرن الماضي مران الزمالك - انتظام حازم إمام.. وكارتيرون للاعبين: أمامنا 7 نهائيات الزمالك: حازم إمام تعافى من إصابته وأصبح جاهزا للمشاركة

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – أيمن حفني – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بنشرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
رومانو: مانشستر يونايتد خارج سباق التعاقد مع كين‎‎ 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنبي يحصل على خدمات مدافع المريخ 23 دقيقة | ميركاتو
تقرير: رغم رفضه مرتين.. تشيلسي يحاول التعاقد مع لوكاكو للمرة الثالثة 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - مشاركة ربيعة واستمرار تأهيل وليد سليمان 41 دقيقة | الدوري المصري
جيرو: الرب أرادني في ميلان 50 دقيقة | ميركاتو
راحة لـ بانون وأيمن أشرف من تدريبات الأهلي بسبب أعراض البرد ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل عرض جالاتا سراي لضم ديانج ساعة | الدوري المصري
أولمبياد طوكيو 2020 - البقالي: حققت حلمي.. برشم منحني شحنة قوية ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة
قد ينال إعجابك