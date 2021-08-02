عماد سليمان لـ في الجول: نطالب بتواجد مندوب من النادي مع عبد الرحمن مجدي أثناء التحقيق

شدد عماد سليمان المشرف على فريق الكرة في النادي الإسماعيلي على ضرورة حضور مندوب من الشئون القانونية للنادي مع عبد الرحمن مجدي أثناء التحقيق معه.

اتحاد الكرة المصري كان قد أعلن إيقاف عبد الرحمن مجدي لاعب المنتخب الأولمبي حتى انتهاء الحقيق معه بعد شكوى إحدى العاملات في فندق الإقامة من إساءة من قبل اللاعب. (طالع البيان)

وقال عماد سليمان لـ FilGoal.com: ""نطالب بضرورة وجود مندوب من الشئون القانونية بالنادي الإسماعيلي مع عبد الرحمن مجدي كونه لاعبا للفريق الأول".

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وأضاف ""النادي الإسماعيلي لا يقبل أن تجاوز وسيعمل على فرض عقوبات على عبد الرحمن مجدي قبل اتحاد الكرة حال ثبوت خروجه عن النص أثناء تواجده مع المنتخب الأولمبي في اليابان".

ما حدث من اللاعب كان نتيجته الاستبعاد من مباراة الأرجنتين وما بعدها ليعلن الاتحاد المصري بعد ذلك فتح تحقيق مع اللاعب وإيقافه حتى الانتهاء منه.

يُذكر أن المنتخب المصري كان قد ودع أولمبياد طوكيو 2020 من ربع النهائي بعد الهزيمة أمام البرازيل بهدف.

وكان الإسماعيلي قد خاض مباراته الأخيرة في الدوري أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 11 في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بعد خوضه لـ 27 مباراة.

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