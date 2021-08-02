عماد سليمان لـ في الجول: نطالب بتواجد مندوب من النادي مع عبد الرحمن مجدي أثناء التحقيق

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 15:22

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - مصر الأولمبي - جنوب إفريقيا

شدد عماد سليمان المشرف على فريق الكرة في النادي الإسماعيلي على ضرورة حضور مندوب من الشئون القانونية للنادي مع عبد الرحمن مجدي أثناء التحقيق معه.

اتحاد الكرة المصري كان قد أعلن إيقاف عبد الرحمن مجدي لاعب المنتخب الأولمبي حتى انتهاء الحقيق معه بعد شكوى إحدى العاملات في فندق الإقامة من إساءة من قبل اللاعب. (طالع البيان)

وقال عماد سليمان لـ FilGoal.com: ""نطالب بضرورة وجود مندوب من الشئون القانونية بالنادي الإسماعيلي مع عبد الرحمن مجدي كونه لاعبا للفريق الأول".

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة: إيقاف عبد الرحمن مجدي مؤقتا بسبب شكوى إحدى عاملات فندق الإقامة باليابان

وأضاف ""النادي الإسماعيلي لا يقبل أن تجاوز وسيعمل على فرض عقوبات على عبد الرحمن مجدي قبل اتحاد الكرة حال ثبوت خروجه عن النص أثناء تواجده مع المنتخب الأولمبي في اليابان".

ما حدث من اللاعب كان نتيجته الاستبعاد من مباراة الأرجنتين وما بعدها ليعلن الاتحاد المصري بعد ذلك فتح تحقيق مع اللاعب وإيقافه حتى الانتهاء منه.

يُذكر أن المنتخب المصري كان قد ودع أولمبياد طوكيو 2020 من ربع النهائي بعد الهزيمة أمام البرازيل بهدف.

وكان الإسماعيلي قد خاض مباراته الأخيرة في الدوري أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 11 في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بعد خوضه لـ 27 مباراة.

منتخب مصر الأولمبياد طوكيو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 - البقالي: حققت حلمي.. برشم منحني شحنة قوية 36 دقيقة | طوكيو 2020
اتحاد الكرة يشكر منتخب مصر الأولمبي بعد انتهاء مهمة الفريق 41 دقيقة | مصر
تشكيل الزمالك - حفني وزيزو وبنشرقي أساسيون أمام مياة البحيرة وديا 53 دقيقة | الدوري المصري
معتز برشم بعد الذهبية: الكلمات خانتني في التعبير عن الفرحة.. لن تكون المرة الأخيرة ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - جدول منافسات مصر فجر وصباح الثلاثاء.. اليد لصناعة التاريخ وآمال المصارعة ساعة | طوكيو 2020
تقرير: كيلليني سيستمر مع يوفنتوس حتى 2023 ساعة | ميركاتو
أولمبياد طوكيو 2020 - سيفان حسن تحقق ذهبية 5000 متر 2 ساعة | طوكيو 2020
عماد سليمان لـ في الجول: نطالب بتواجد مندوب من النادي مع عبد الرحمن مجدي أثناء التحقيق 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة
قد ينال إعجابك