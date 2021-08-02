أولمبياد طوكيو 2020 - سيفان حسن تحقق ذهبية 5000 متر

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 15:29

كتب : عبد الرحمن فوزي

سيفان حسن العداءة الهولندية

حققت الهولندية ذات الأصول الإثيوبية الميدالية الذهبية لسباق 5000 متر عدو، بعدما أنهت السباق في زمن 14.36.97 دقيقة.

واحتلت الكينية هيلين أوبيري المركز الثاني بفارق ثانيتين، بينما حلت الإثيوبية جوداف تسيجاي في المركز الثالث بفارق 51 جزء من الثانية عن المركز الثاني.

وتعد تلك هي الميدالية الأولى لسيفان في طوكيو 2020 حتى الآن، والثانية لها في الألعاب الأولمبية، إذ سبق لها الحصول على ذهبية 5000 متر في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

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ومازال أمام سيفان حسن سباقين آخرين في أولمبياد طوكيو وهم سباق 1500 متر وسباق 10000 متر.

وتأهلت سيفان لنصف نهائي سباق 1500 متر صباح اليوم، بعدما كانت قد تعثرت في منتصف التصفيات، ولكنها نهضت وانطلقت بأقصى سرعة وأنهت السباق في المركز الأول. (طالع التفاصيل)

وسيلعب سباق نصف نهائي 1500 متر يوم الأربعاء 4 أغسطس.

طوكيو2020 ألعاب القوى سيفان حسن
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