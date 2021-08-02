أولمبياد طوكيو – عودة خارقة.. سيفان حسن تتعثر في الجولة الأخيرة وتعود لتفوز بسباق 1500 متر
الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 04:57
كتب : FilGoal
سقطت سيفان حسان العداءة الهولندية أرضا في الجولة الأخيرة من سباق 1500 متر سيدات، لكنها سرعان ما وقفت وانطلقت بأقصى سرعة وحققت المركز الأول.
تأهلت سيفان حسن العداءة الهولندية إلى نصف نهائي سباق 1500 متر سيدات بعد عودة رائعة.
سيفان سقطت في الجلة الأخيرة من السباق، لكنها قامت سريعا وأكملت الركض، حتى وصلت إلى المقدمة وأنهت التصفية في المركز الأول.
وسيكون نصف نهائي سباق 1500 متر يوم الأربعاء 4 أغسطس.
الهولندية من أصل إثيوبية تنافس أيضا في سباق 5000 متر، وستلعب النهائي صباح الإثنين.
Here it is. @SifanHassan falls in last lap of 1500 meter qualification race and comes back to win it pic.twitter.com/Z27wrEUftF— Darren Rovell (@darrenrovell) August 2, 2021