أولمبياد طوكيو – عودة خارقة.. سيفان حسن تتعثر في الجولة الأخيرة وتعود لتفوز بسباق 1500 متر

سقطت سيفان حسان العداءة الهولندية أرضا في الجولة الأخيرة من سباق 1500 متر سيدات، لكنها سرعان ما وقفت وانطلقت بأقصى سرعة وحققت المركز الأول.

تأهلت سيفان حسن العداءة الهولندية إلى نصف نهائي سباق 1500 متر سيدات بعد عودة رائعة.

سيفان سقطت في الجلة الأخيرة من السباق، لكنها قامت سريعا وأكملت الركض، حتى وصلت إلى المقدمة وأنهت التصفية في المركز الأول.

وسيكون نصف نهائي سباق 1500 متر يوم الأربعاء 4 أغسطس.

الهولندية من أصل إثيوبية تنافس أيضا في سباق 5000 متر، وستلعب النهائي صباح الإثنين.