آس: رونالدو مازال يفكر في ريال مدريد

كشفت صحيفة آس الإسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مازال يرغب في الرحيل عن يوفنتوس وقد تكون الوجهة ريال مدريد من جديد أو باريس سان جيرمان.

وفقا لآس، فعودة رونالدو للعمل والتدريبات مع يوفنتوس لم تغير من موقفه حول رغبته في الرحيل عن الفريق في أقرب فرصة ممكنة.

ويعتمد مستقبل رونالدو على كيليان مبابي، اللاعب البرتغالي يعلم بأن إدارة باريس سان جيرمان ستتحرك من أجله في حالة رحيل مبابي نحو ريال مدريد، وهو ما سيحاول فلورنتينو بيريز في الصيف الحالي.

رونالدو سيكون لديه طريق آخر أكثر تعقيدا للخروج من يوفنتوس في حال لم يتحرك باريس سان جيرمان لضمه، وهو الطرق على أبواب مدريد مرة أخرى.

بيئة النجم البرتغالي حاولوا سلك هذا الدرب في وقت سابق، ولكن بيريز وصف ذلك بغير المنطقي، ولكن رونالدو يعتمد على عودة كارلو أنشيلوتي الذي يمتلك علاقة قوية به، والذي وصفه "بالرجل المذهل وواحد من أفضل والأهم في التاريخ".

ولكن تبقى مشكلة رونالدو في إدارة ريال مدريد والتي يبقى تفكيرها في موسم الانتقالات هو إما مبابي أو لا شيء آخر.

وعلى الجانب الآخر فإن إدارة يوفنتوس قد أكدت في أكثر من مناسبة على بقاء رونالدو مع الفريق في الموسم المقبل وحتى نهاية عقده مع الفريق.

وشارك رونالدو مع يوفنتوس الموسم الماضي في 44 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 36 هدفا وصناعة أربعة أهداف في جميع البطولات.