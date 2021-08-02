سكاي: كين لم يحضر تدريب توتنام يوم الإثنين كما كان مقررا

هل اقترب من الرحيل بالفعل؟.. لم يحضر هاري كين نجم توتنام تدريبات فريقه يوم الإثنين، حيث كان من المفترض أن يكون يومه الأول بعد انتهاء إجازته الصيفية، حسب تقرير شبكة سكاي سبورتس.

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كين شارك في بطولة يورو 2020 حتى اليوم الأخير ونال عطلة قصيرة كانت تنتهي يوم الأحد على أن ينضم لتدريبات فريقه يوم الإثنين.

وأفادت سكاي سبورتس صباح الإثنين بأن هاري كين لم يظهر في تدريب توتنام كما كان مقررا.

وأوضح التقرير أن كين يشعر بأنه اتفق مع النادي وديا على الرحيل هذا الصيف، لكن توتنام يعارض ذلك.

من جهته، أوضح فابريزو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورت حسب معلوماته أن عدم حضور كين كان بسبب رغبته الشخصية ولا علاقة له بفحوصات فيروس كورونا.

كانت صحيفة تليجراف قد أوضحت في تقريرها يوم الأحد أن هاري كين يصر على الانضمام لمانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

هاري كين تحدث في وقت سابق مع نهاية الموسم الماضي عن رغبته في الفوز بالبطولات بشكل أكبر حيث وصل لعامه الـ28 دون أن يفوز بأي لقب.

واقترب مانشستر سيتي من التعاقد مع جاك جريليش قائد أستون فيلا في صفقة ستصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

تليجراف أشارت إلى أن هاري كين يضغط الآن على ناديه توتنام للانضمام لمانشستر سيتي الذي مازال يهدف للتعاقد مع قائد منتخب إنجلترا رغم القيمة الكبيرة المتوقعة لصفقة جريليش.

تقارير صحفية سابقة كشفت عن أن عدم عودة كين لتدريبات توتنام بعد انتهاء العطلة للضغط بشكل أكبر لتسهيل عمية بيعه.

توتنام رفض في وقت سابق عرضا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى واحد من رحيم ستيرلنج أو جابريل خيسوس أو إيمريك لابورت.

من المتوقع أن يعود مانشستر سيتي لمحاولة ضم هاري كين بمبلغ أكبر ولكن سيكون من الصعب القبول بدفع 160 مليون جنيه إسترليني.

كين سجل أربعة أهداف في بطولة يورو 2020 مع منتخب إنجلترا والذي خسر فيه اللقب لصالح إيطاليا بركلات الترجيح.

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