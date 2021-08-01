للموسم الثاني على التوالي.. الجمهور يختار هدف أفشة الأفضل في دوري الأبطال

فاز هدف محمد مجدي "أفشة" ضد فيتا كلوب، في الموسم المنصرم من دوري أبطال إفريقيا، بتصويت الأفضل من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وحصل هدف أفشة على 63.8% من الأصوات مقابل 36.2% لهدف هابي ماشيان لاعب كايزر تشيفز ضد بيترو أتليتيكو.

وبذلك اختار الجمهور هدف أفشة الأجمل للموسم الثاني تواليا، بعدما حصل على أكبر عدد من الأصوات لهدفه في النسخة الماضية ضد الزمالك في النهائي.

وتوج أفشة بدوري الأبطال للموسم الثاني تواليا.

أفضل هدف في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2020/2021 👏 بتصويت الجمهور، هدف محمد مجدي أفشة في مرمى فيتا كلوب! ⚽️#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly | @AfshaMagdy pic.twitter.com/6qnhc6e20Z — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) August 1, 2021

سجل في شباك كايزر تشيفز ضمن ثلاثية الفريق في النهائي.

حافظ الأهلي على لقبه بإسقاط كايزر تشيفز في المغرب في نهائي من مباراة واحدة للموسم الثاني على التوالي في البطولة.

وسيلعب الأهلي ضد الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي.