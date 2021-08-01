أولمبياد طوكيو 2020 - عداءة بيلاروسيا تعتزم طلب اللجوء السياسي خوفا من اعتقالها

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 20:48

كتب : FilGoal

العداءة كريستينا تيمانوفسكايا - بيلاروسيا

رفضت العداءة البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا الترحيل إلى بلادها من قبل المسؤولين عن بعثة بيلاروسيا المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان المسؤولين عن بعثة بيلاروسيا في طوكيو قرروا ترحيل العداءة كريستينا تيمانوفسكايا إلى البلاد بعدما خرجت بتصريحات هاجمتهم خلالها. (القصة الكاملة من هنا)

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن كريستينا رفضت الترحيل ولم تغادر مطار طوكيو إلى بيلاروسيا.

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لتستمر رفقة رجال الأمن والشرطة في مطار طوكيو، لتغادر الرحلة من اليابان إلى بيلاروسيا دون أن تستقل كريستينا الطائرة.

وكتبت اللجنة الأولمبية الدولية عبر تويتر "كريستينا أخبرتنا أنها الآن بأمان وهي الآن مع الشرطة اليابانية".

على جانب آخر ذكرت وكالة أنباء "رويترز" نقلا عن مؤسسة التضامن الرياضي البيلاروسية أن كريستينا تنوي طلب اللجوء السياسي في ألمانيا أو النمسا خوفا من اعتقالها فور عودتها إلى بيلاروسيا

العداءة البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا طوكيو 2020
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