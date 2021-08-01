في ظهور وايت الأول ومشاركة النني.. تشيلسي يهزم أرسنال وديا

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 18:07

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف محمد النني في نيوكاسل

فاز تشيلسي على مضيفه أرسنال بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب الإمارات استعدادا للموسم الجديد.

تقدم الألماني كاي هافرتز لتشيلسي في الدقيقة 27 من انفراد بالمرمى بعد تمريرة من المهاجم تيمو فيرنر.

قبل أن يسجل جرانيت شاكا هدف تعادل أرسنال في الدقيقة 69 من متابعة لركلة ركنية نفذها نيكولاس بيبي.

ثم أحرز المهاجم تامي أبراهام هدف فوز تشيلسي في الدقيقة 72 مستغلا تمريرة خاطئة من هيكتور بيليرين مدافع أرسنال جعلته في مواجهة المرمى ليضع الكرة بسهولة في الشباك.

وشهدت المباراة مشاركة بين وايت مدافع أرسنال الجديد لأول مرة مع المدفعجية.

كما شارك الدولي المصري محمد النني مع أرسنال في بداية المباراة، وغادر في الدقيقة 70 وشارك بدلا منه اللاعب الشاب جوسيف ويلوك.

ويفتتح أرسنال مبارياته في الدوري الإنجليزي بمواجهة الصاعد حديثا برينتفورد، بينما يلعب تشيلسي أمام كريستال بالاس.

أرسنال محمد النني تشيلسي الدوري الإنجليزي
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