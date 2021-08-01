في ظهور وايت الأول ومشاركة النني.. تشيلسي يهزم أرسنال وديا

فاز تشيلسي على مضيفه أرسنال بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب الإمارات استعدادا للموسم الجديد.

تقدم الألماني كاي هافرتز لتشيلسي في الدقيقة 27 من انفراد بالمرمى بعد تمريرة من المهاجم تيمو فيرنر.

قبل أن يسجل جرانيت شاكا هدف تعادل أرسنال في الدقيقة 69 من متابعة لركلة ركنية نفذها نيكولاس بيبي.

Granit Xhaka equalises for Arsenal. 1-1 now. pic.twitter.com/DxSvNGOgIF — TheAFCnewsroom (@TheAFCnewsroom) August 1, 2021

ثم أحرز المهاجم تامي أبراهام هدف فوز تشيلسي في الدقيقة 72 مستغلا تمريرة خاطئة من هيكتور بيليرين مدافع أرسنال جعلته في مواجهة المرمى ليضع الكرة بسهولة في الشباك.

Héctor Bellerín makes a mistake which allows Chelsea to immediately retake the lead. pic.twitter.com/NEM667vWja — TheAFCnewsroom (@TheAFCnewsroom) August 1, 2021

وشهدت المباراة مشاركة بين وايت مدافع أرسنال الجديد لأول مرة مع المدفعجية.

كما شارك الدولي المصري محمد النني مع أرسنال في بداية المباراة، وغادر في الدقيقة 70 وشارك بدلا منه اللاعب الشاب جوسيف ويلوك.

ويفتتح أرسنال مبارياته في الدوري الإنجليزي بمواجهة الصاعد حديثا برينتفورد، بينما يلعب تشيلسي أمام كريستال بالاس.

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