أولمبياد طوكيو 2020 - برشم يقتنص الذهبية الثالثة للعرب والثانية لقطر

اقتنص القطري معتز برشم يوم الأحد الميدالية الذهبية الثانية لبلاده والثالثة للعرب في أولمبياد طوكيو.

بطل الوثب العالي فاز بالميدالية الذهبية في منافسات ألعاب القوى مناصفة مع الإيطالي جيانماركو تامبيري.

تجاوز كلاهما ارتفاع 2.37 مترا، وفشلا في عبور ارتفاع 2.39 مترا.

وأجرى الحكم حديثا قصيرا مع اللاعبين ليوافق برشم وتامبيري على عدم خوض جولة فاصلة ليتقاسما الذهبية.

وبذلك أهدى برشم بلاده الميدالية الذهبية الثانية في تاريخها، بعدما فاز الرباع فارس حسونة بميدالية ذهبية في رفع الأثقال يوم السبت.

وكان أحمد حفناوي قد افتتح رصيد العرب من الذهب بفوزه بميدالية من المعدن النفيس في منافسات السباحة.

الميدالية هي الثامنة للعرب بشكل عام، فقد حصد الأردني فضية في التايكوندو مثل التونسي محمد الجندوبي.

بينما حصدت مصر برونزيتين في التايكوندو بواسطة هداية ملاك وسيف عيسى، واقتنص الكويتي عبد الله الرشيدي برونزية في منافسات الرماية.

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