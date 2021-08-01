أولمبياد طوكيو 2020 - خسارة منيع وهيثم في المصارعة الرومانية

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 05:28

كتب : FilGoal

عبد اللطيف منيع

خسر الثنائي المصري عبد اللطيف منيع وهيثم محمود في ثمن نهائي منافسات المصارعة الرومانية.

وفقد الثنائي فرصة التأهل لأدوار الترضية بعد خسارة منافسيهم في ربع النهائي.

ولعب عبد اللطيف منيع أمام الروسي سيرجي سيمينوف - صاحب برونزية أولمبياد ريو 2016- في ثمن نهائي منافسات وزن تحت 130 كجم.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - تعرف على المنافس الأقرب لـ مصر في ربع نهائي اليد وموعد المباراة أولمبياد طوكيو 2020 – كرة يد.. مصر تضمن المركز الثاني بانتصار كبير ضد البحرين أولمبياد طوكيو 2020 – مصر تودع منافسات فرق تنس الطاولة سيدات أمام رومانيا أولمبياد طوكيو 2020 – رغم المباراة الكبيرة.. مصر تخسر من فرنسا في الشيش وتنتظر التصنيف

وخسر منيع بنتيجة 3-1 دون حدوث أي حركة فنية في المباراة المقسمة على جولتين كل منهم 3 دقائق.

أما هيثم محمود فقدم مباراة كبيرة أمام الروسي سيرجي إيميلين بنتيجة 7-6 في منافسات وزن تحت 60 كجم.

وخسر هيثم محمود في الثواني الأخيرة بعد تقدمه 6-5 وينتظر وصول إيميلين للنهائي من أجل فرصة اللعب على برونزية.

تابع مباشر اليوم الثامن في أولمبياد طوكيو

طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

ويمكن مطالعتها من هنا بدلا من الأجندة التفاعلية من هنا

طوكيو 2020 أولمبياد طوكيو مصارعة
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 - خسارة منيع وهيثم في المصارعة الرومانية 44 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - تعرف على المنافس الأقرب لـ مصر في ربع نهائي اليد وموعد المباراة 47 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – كرة يد.. مصر تضمن المركز الثاني بانتصار كبير ضد البحرين 50 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – رغم المباراة الكبيرة.. مصر تخسر من فرنسا في الشيش وتنتظر التصنيف ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – مصر تودع منافسات فرق تنس الطاولة سيدات أمام رومانيا ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – سمر حمزة تودع منافسات المصارعة الحرة ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - اليابان تهزم البرتغال في كرة اليد وتؤهل البحرين في مشاركتها الأولى 2 ساعة | طوكيو 2020
انتهت أولمبياد طوكيو 2020 - كرة يد.. مصر (30)-(20) البحرين 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 2 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 طوكيو 2020 - تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل
قد ينال إعجابك