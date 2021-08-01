أولمبياد طوكيو 2020 - خسارة منيع وهيثم في المصارعة الرومانية

خسر الثنائي المصري عبد اللطيف منيع وهيثم محمود في ثمن نهائي منافسات المصارعة الرومانية.

وفقد الثنائي فرصة التأهل لأدوار الترضية بعد خسارة منافسيهم في ربع النهائي.

ولعب عبد اللطيف منيع أمام الروسي سيرجي سيمينوف - صاحب برونزية أولمبياد ريو 2016- في ثمن نهائي منافسات وزن تحت 130 كجم.

وخسر منيع بنتيجة 3-1 دون حدوث أي حركة فنية في المباراة المقسمة على جولتين كل منهم 3 دقائق.

أما هيثم محمود فقدم مباراة كبيرة أمام الروسي سيرجي إيميلين بنتيجة 7-6 في منافسات وزن تحت 60 كجم.

وخسر هيثم محمود في الثواني الأخيرة بعد تقدمه 6-5 وينتظر وصول إيميلين للنهائي من أجل فرصة اللعب على برونزية.

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