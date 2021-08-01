أولمبياد طوكيو 2020 - تعرف على المنافس الأقرب لـ مصر في ربع نهائي اليد وموعد المباراة

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 05:25

كتب : FilGoal

يحيى الدرع - مصر ضد البحرين

صار من الأقرب أن يواجه منتخب مصر لكرة اليد، نظيره الألماني في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وفي حال حدوث النتائج المتوقعة لمباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى، والتي من المنتظر أن يفوز بها إسبانيا ضد الأرجنتين، وفرنسا ضد النرويج، وألمانيا ضد البرازيل، سيواجه منتخب مصر وصيف المجموعة الثانية ثالث المجموعة الأولى، والذي سيكون ألمانيا في تلك الحالة.

ومن المنتظر أن يقام اللقاء يوم الثلاثاء في العاشرة صباحا.

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حسم منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020، بانتصار على البحرين 30-20.

وتألق لاعبو منتخب مصر، في مباراتهم التي تعد استعدادية لدور الثمانية، بعد أن ضمن الفراعنة التأهل بعد الفوز على السويد.

وسجل أحمد الأحمر 5 ليعزز رقمه كالهداف التاريخي لمصر في الأولمبياد.

وكذلك، أعد منتخب مصر شقيقه البحريني، لمواجهة فرنسا في دور الثمانية، بعد التأهل التاريخي لربع النهائي.

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