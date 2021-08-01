أولمبياد طوكيو 2020 – كرة يد.. مصر تضمن المركز الثاني بانتصار كبير ضد البحرين
الأحد، 01 أغسطس 2021 - 05:21
كتب : FilGoal
حسم منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020، بانتصار على البحرين 30-20.
وتألق لاعبو منتخب مصر، في مباراتهم التي تعد استعدادية لدور الثمانية، بعد أن ضمن الفراعنة التأهل بعد الفوز على السويد.
وسجل أحمد الأحمر 5 أهداف ليعزز رقمه كالهداف التاريخي لمصر في الأولمبياد.
وكذلك، أعد منتخب مصر شقيقه البحريني، لمواجهة فرنسا في دور الثمانية، بعد التأهل التاريخي لربع النهائي.
وحصد منتخب مصر نقطته الثامنة في المركز الثاني خلف المنتخب الدنماركي.
أما البحرين فضمنت المركز الرابع بنقطتين.
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