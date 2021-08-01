أولمبياد طوكيو 2020 – قاتلت حتى النهاية.. سمر حمزة تخسر في المصارعة وتنتظر الفرصة

خسرت المصارعة المصرية سمر حمزة، في دور الـ 16 من منافسات المصارعة لوزن 76 كجم سيدات، أمام صاحبة ذهبية لندن وفضية ريو دي جانيرو، الروسية ناتاليا فوروبييفا.

وقاتلت حمزة حتى النهاية، وبدأت المباراة بالتقدم، قبل أن تصل للتعادل 12-12.

ولكن 4 نقاط في اللحظات الأخيرة للاعبة اللجنة الأولمبية الروسية حسمت لها المباراة 16-12.

ولكن رغم ذلك، لم تنتهي حظوظ حمزة..

حيث أنه في حال وصول فوروبييفا للمباراة النهائية، تخوض حمزة مواجهات الترضية للعب على الميدالية البرونزية.

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