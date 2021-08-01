أولمبياد طوكيو 2020 – سمر حمزة تودع منافسات المصارعة الحرة

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 04:35

كتب : FilGoal

سمر حمزة

خسرت المصارعة المصرية سمر حمزة، في دور الـ 16 من منافسات المصارعة لوزن 76 كجم سيدات، أمام صاحبة ذهبية لندن وفضية ريو دي جانيرو، الروسية ناتاليا فوروبييفا.

وودعت سمرة حمزة منافسات وزن 76 كجم بعد خسارة ناتاليا فوروبييفا في ربع النهائي 12-0 أمام أيبيري ميديت لاعبة قيرغستان.

وكانت سمر تنتظر تأهل ناتاليا إلى المباراة النهائية من أجل خوض منافسات الترضية واللعب على الميدالية البرونزية.

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وقاتلت حمزة حتى النهاية، وبدأت المباراة بالتقدم، قبل أن تصل للتعادل 12-12.

ولكن 4 نقاط في اللحظات الأخيرة للاعبة اللجنة الأولمبية الروسية حسمت لها المباراة 16-12.

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