أولمبياد طوكيو 2020 - اليابان تهزم البرتغال في كرة اليد وتؤهل البحرين في مشاركتها الأولى

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 03:48

كتب : محمد سمير

منتخب البحرين لكرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020

تأهل منتخب البحرين إلى ربع نهائي منافسات كرة اليد خلال مشاركته الأولى أولمبيا وقبل مواجهة مصر في ختام دور المجموعات.

خطف منتخب اليابان الفوز أمام البرتغال بنتيجة 31-30 في افتتاح مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وبذلك الفوز تتساوى منتخبات البحرين واليابان والبرتغال برصيد نقطتين لكل منهم ولكن يضمن المنتخب العربي تأهله حتى في حال الخسارة أمام مصر.

أخبار متعلقة
هداية ملاك: صلاح قدوة وفخر وأتمنى مقابلته.. ولعبت تصفيات طوكيو بقدم واحدة مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - كرة يد.. مصر (17)-(12) البحرين مباشر أولمبياد طوكيو 2020 –انطلاق مواجهتي منيع وهيثم.. وخسارة الشيش أولمبياد طوكيو 2020 – رئيس اتحاد الأثقال: حالة حسونة مثل ياسر المحمدي.. صٌرف عليه مثل فرق الكرة

ووفقا للائحة الاتحاد الدولي لكرة اليد ففي حال تساوي أكثر من منتخبين في النقاط يتم تحديد المراكز وفقا للمواجهات المباشرة بينهم.

ويتأهل منتخب البحرين بسبب أفضلية هدف عن البرتغال.

وجاءت نتائج المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة كالآتي:

فوز البحرين 32-30 أمام اليابان

فوز البرتغال 26-25 أمام البحرين

فوز اليابان 31-30 أمام البرتغال

ويأتي ترتيب الفرق كالآتي:

البحرين 2 نقطة (+1 أهداف)

البرتغال 2 نقطة (0 أهداف)

اليابان 2 نقطة (-1 أهداف)

تابع مباشر اليوم الثامن في أولمبياد طوكيو

طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

ويمكن مطالعتها من هنا بدلا من الأجندة التفاعلية من هنا

طوكيو 2020 أولمبياد طوكيو كرة يد البحرين
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 – كرة يد.. مصر تضمن المركز الثاني بانتصار كبير ضد البحرين 2 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – رغم المباراة الكبيرة.. مصر تخسر من فرنسا في الشيش وتنتظر التصنيف 22 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – مصر تودع منافسات فرق تنس الطاولة سيدات أمام رومانيا 32 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – قاتلت حتى النهاية.. سمر حمزة تخسر في المصارعة وتنتظر الفرصة 49 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - اليابان تهزم البرتغال في كرة اليد وتؤهل البحرين في مشاركتها الأولى ساعة | طوكيو 2020
انتهت أولمبياد طوكيو 2020 - كرة يد.. مصر (30)-(20) البحرين ساعة | طوكيو 2020
هداية ملاك: صلاح قدوة وفخر وأتمنى مقابلته.. ولعبت تصفيات طوكيو بقدم واحدة 3 ساعة | طوكيو 2020
مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – خسارة ثلاثي المصارعة 3 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 2 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 طوكيو 2020 - تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل
قد ينال إعجابك