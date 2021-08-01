أولمبياد طوكيو 2020 - اليابان تهزم البرتغال في كرة اليد وتؤهل البحرين في مشاركتها الأولى

تأهل منتخب البحرين إلى ربع نهائي منافسات كرة اليد خلال مشاركته الأولى أولمبيا وقبل مواجهة مصر في ختام دور المجموعات.

خطف منتخب اليابان الفوز أمام البرتغال بنتيجة 31-30 في افتتاح مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وبذلك الفوز تتساوى منتخبات البحرين واليابان والبرتغال برصيد نقطتين لكل منهم ولكن يضمن المنتخب العربي تأهله حتى في حال الخسارة أمام مصر.

ووفقا للائحة الاتحاد الدولي لكرة اليد ففي حال تساوي أكثر من منتخبين في النقاط يتم تحديد المراكز وفقا للمواجهات المباشرة بينهم.

ويتأهل منتخب البحرين بسبب أفضلية هدف عن البرتغال.

وجاءت نتائج المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة كالآتي:

فوز البحرين 32-30 أمام اليابان

فوز البرتغال 26-25 أمام البحرين

فوز اليابان 31-30 أمام البرتغال

ويأتي ترتيب الفرق كالآتي:

البحرين 2 نقطة (+1 أهداف)

البرتغال 2 نقطة (0 أهداف)

اليابان 2 نقطة (-1 أهداف)

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