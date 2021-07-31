لم يحتج سوى 5 دقائق.. رأسية جيرو تمنع ميلان من السقوط أمام نيس وديا

انتهت مواجهة نيس الفرنسي وميلان الإيطالي الودية على ملعب أليانز ريفيرا معقل الأول بالتعادل 1-1.

ويعد التعادل بمثابة تعثر أول للروسونيري في الوديات، بعدما فاز على برو سيستو ومودينا أندية الدرجة الثالثة الإيطالية بنتيجة 6-0 و5-0 على الترتيب.

وبدأ ميلان اللقاء بالحارس الفرنسي مايك مينيان الوافد الجديد في أول ظهور له بقميص الفريق، وفي الدفاع فيكايو توموري وأليسيو رومانيولي.

وقاد رافائيل لياو الهجوم ومن خلفه براهيم دياز ورادي كرونيتش وأليكسيس سايليميكرس.

وانتهى الشوط الأول سلبيا بين الفريقين، فكانت أخطر الفرص بكرة ثابتة لنيس أبعدها مانينان في أول اختبار حقيقي بتصدي رائع.

في الشوط الثاني سجل أمين جويري هدف تقدم الفريق الفرنسي في الدقيقة 58 من علامة الجزاء.

جوووووووووول الهدف الاول لنادي نيس في مرمى الميلان من ركلة جزاء 💥⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/rfGnhSjXDX — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 31, 2021

وفي الدقيقة 61 أجرى ستيفانو بيولي عدة تغييرات من بينها أوليفييه جيرو الوافد الجديد من صفوف تشيلسي.

ولم ينتظر الفرنسي سوى 5 دقائق وسجل هدف اللقاء الأول برأسية متقنة من كرة ثابتة نفذها سامو كاستييخو.

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جوووووووووول في ظهوره الأول جيرو يسجل هدف التعادل لنادي ميلان برأسية رائعة 🔥⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/S59AYeecEm — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 31, 2021

هدأت أحداث اللقاء في النصف ساعة الأخيرة بعد إجراء أكثر من تغيير لتنتهي المباراة بالتعادل.

ومن المنتظر أن يواجه ميلان نظيره فالنسيا الإسباني وديا يوم 4 أغسطس المقبل، ثم ريال مدريد في 8 أغسطس ويختتم مواجهات الاستعدادية بلقاء باناثينايكوس اليوناني يوم 14 أغسطس.