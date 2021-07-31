مانشستر سيتي يضرب بارنسلي برباعية وديا

فاز مانشستر سيتي في ثاني ودياته استعدادا للموسم الجديد على بارنسلي بأربعة أهداف دون رد.

وسجل رباعية مانشستر سيتي كل من صامويل إيدوزي وبين نايت ورياض محرز وناثان أكي.

واستمر غياب نجوم منتخب إنجلترا كايل ووكر ورحيم ستيرلينج وجون ستونز وفيل فودين عن مانشستر سيتي لحصولهم على راحة بعد المشاركة في نهائي كأس الأمم الأوروبية أمام إيطاليا.

كما استمر غياب كيفين دي بروين نجم الفريق لحصوله على راحة بعد مشاركته مع منتخب بلجيكا في يورو 2020.

وكان مانشستر سيتي فاز وديا على بريستون سيتي بثنائية دون رد في أولى مبارياته خلال معسكر إعداد الموسم الجديد.

ويستهل مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي المسابقة بمواجهة توتنام في الجولة الأولى من المسابقة يوم 15 أغسطس المقبل.

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