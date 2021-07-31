عبد الجليل لـ في الجول: المقاصة قرر رحيل فوافي وأوتشو قبل نهاية الموسم

كشف محمد عبد الجليل المدير الفني لمصر للمقاصة لـ FilGoal.com رحيل الثنائي الأجنبي باولن فوافي وخالد أوتشو قبل نهاية الموسم.

وقال عبد الجليل لـ FilGoal.com: "قررنا رحيل الثنائي الأجنبي المدغشقري باولن فوافي والأوغندي خالد أوتشو عن الفريق قبل نهاية الموسم".

وأوضح السبب: "لأن الفريق ليس في حاجة لهم فنيا بعد ضمان البقاء في الدوري وعدم التجديد معهم بسبب القيمة المالية المرتفعة".

وأكمل "سنحدد مدى احتياجنا للأثيوبي شيميلس بيكلي في نهاية الموسم وفقا للقيمة المالية".

وأتم "سنضم ثنائي أجنبي يتماشى مع القيمة المالية التي نعرضها بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي".

وكان المقاصة قد أعلن عبر FilGoal.com في وقت سابق اقتراب عبد الله مجدي من الانضمام لصفوف بيراميدز الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

فوافي (33 عاما) انضم للفريق الفيومي في 2016 وسجل 17 هدفا وصنع 22 في 137 مباراة بالدوري المصري.

أوتشو (27 عاما) انضم للمقاصة في 2019 وخاض 32 مباراة بالدوري المصري سجل خلالها هدفين.

ويحتل المقاصة المركز التاسع برصيد 37 نقطة من 28 مباراة قبل 6 جولات على نهاية الموسم.