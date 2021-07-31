استعدادا لاستئناف الدوري.. الزمالك يهزم المجد السكندري وديا

اختتم نادي الزمالك استعداداته لاستئناف بطولة الدوري بالفوز على نادي المجد وديا.

وفاز الزمالك على المجد السكندري بهدفين مقابل هدف على ملعب فندق إقامة الزمالك بالإسكندرية.

سجل أسامة فيصل، وسيف فاروق جعفر هدفا الزمالك في الشوط الأول، قبل أن يقلص نادي المجد الفارق في الشوط الثاني من ركلة جزاء.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حارس : أحمد نادر السيد.

الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - أحمد زكي.

الوسط: سيد نيمار – بيسو - حمدي علاء - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر.

الهجوم: أسامة فيصل.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تجربة مجموعة كبيرة من الشباب والناشئين خلال المباراة، حيث شارك في الشوط الثاني كل من محمد قنديل، وحاتم سكر، وأحمد محمود، ويوسف محمود، وحسام أشرف.

كان الزمالك قد فاز أيضا على أبها السعودي بهدفين مقابل هدف وديا قبل أيام. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم ٧ أغسطس المقبل على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الـ28 من بطولة الدوري.