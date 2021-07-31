عماد سليمان لـ في الجول: كيف يخوض الإسماعيلي 7 مباريات خلال 19 يوما؟

السبت، 31 يوليه 2021 - 17:36

كتب : ياسر الشريف

محمد صادق - الإسماعيلي - الجونة - الصور من حساب الإسماعيلي الرسمي

تعجب عماد سليمان المشرف العام على الكرة في الإسماعيلي من جدول الدوري الذي أصدره اتحاد الكرة للجولات الـ 6 الأخيرة.

ويخوض الإسماعيلي مواجهة بيراميدز المؤجلة يوم الأربعاء المقبل، ثم يخوض آخر 6 مباريات له الموسم الجاري.

وتسائل سليمان عبر FilGoal.com قائلا: "كيف يخوض الفريق 7 مباريات خلال 19 يوما؟".

أخبار متعلقة
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: إيهاب جلال لديه عدة عروض.. لكنه ينتظر التجديد للفريق حمد إبراهيم لـ في الجول: لم نفاوض لاعبين للانضمام إلى الإسماعيلي مدرب الإسماعيلي يكشف رأيه حول تأجيل لقاء بيراميدز بيراميدز يفقد إسلام عيسى أمام الإسماعيلي

وأضاف "أليس من افضل أن ينتظم جدول الدوري كما كان بدلا من أن نزيد من ضغطه".

وأردف "نحمد الله أننا نظمنا معسكرا مغلقا وركز الجهاز الفني على زيادة المعدل البدني للاعبين، ما سيساعدنا على خوض هذه المباريات الصعبة".

وأتم "أتمنى أن نعبر تلك المرحلة الصعبة وننهي المسابقة على خير".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 برصيد 35 نقطة من 27 مباراة.

الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري عماد سليمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
فريدة عثمان: حزينة لعدم تقديم أفضل أداء خلال سباقات هذا العام 26 دقيقة | طوكيو 2020
عماد سليمان لـ في الجول: كيف يخوض الإسماعيلي 7 مباريات خلال 19 يوما؟ 55 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: إيهاب جلال لديه عدة عروض.. لكنه ينتظر التجديد للفريق 2 ساعة | الدوري المصري
تعرف على مباريات الأهلي والزمالك في الدوري حتى نهاية الموسم 2 ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يكشف موعد استئناف الدوري المصري.. وتاريخ انتهائه 2 ساعة | الدوري المصري
رمضان صبحي مودعا الأولمبي: قدمنا كل ما لدينا.. وسنلتقي مستقبلا مع المنتخب الأول 3 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – في مباراة شهدت 9 أهداف.. المكسيك في نصف النهائي بإسقاط كوريا الجنوبية 3 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو - ذهبية تاريخية لـ قطر من أصل مصري في رفع الأثقال 3 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 2 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 طوكيو 2020 - تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل
قد ينال إعجابك