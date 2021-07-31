عماد سليمان لـ في الجول: كيف يخوض الإسماعيلي 7 مباريات خلال 19 يوما؟

تعجب عماد سليمان المشرف العام على الكرة في الإسماعيلي من جدول الدوري الذي أصدره اتحاد الكرة للجولات الـ 6 الأخيرة.

ويخوض الإسماعيلي مواجهة بيراميدز المؤجلة يوم الأربعاء المقبل، ثم يخوض آخر 6 مباريات له الموسم الجاري.

وتسائل سليمان عبر FilGoal.com قائلا: "كيف يخوض الفريق 7 مباريات خلال 19 يوما؟".

وأضاف "أليس من افضل أن ينتظم جدول الدوري كما كان بدلا من أن نزيد من ضغطه".

وأردف "نحمد الله أننا نظمنا معسكرا مغلقا وركز الجهاز الفني على زيادة المعدل البدني للاعبين، ما سيساعدنا على خوض هذه المباريات الصعبة".

وأتم "أتمنى أن نعبر تلك المرحلة الصعبة وننهي المسابقة على خير".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 برصيد 35 نقطة من 27 مباراة.

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