مورينيو: لاعبو روما يسهرون للعب فورتنايت طوال الليل

السبت، 31 يوليه 2021 - 11:52

كتب : عمر خالد

جوزيه مورينيو - روما

يعاني جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي لفريق روما الإيطالي من تصرفات بعض لاعبيه التي تؤثر سلبا على الفريق ومنها السهر ليلا.

وذكرت تقارير إيطالية أن مورينيو يعاني من لاعبيه بسبب السهر ولعب لعبة "فورتنايت" الشهيرة.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية: " لعبة فورتنايت كابوس، يبقى لاعبو الفريق مستيقظين طوال الليل وهم يلعبون هذا القدر ولديهم مباراة في اليوم التالي، غير مصدق".

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وتعتبر فورتنايت واحدة من أكثر ألعاب الفيديو شعبية على الإطلاق، حيث تم إصدارها في عام 2017، وظهر العديد من أفضل اللاعبين في العالم يلعبون اللعبة بشغف شديد، مثل هاري كين ونيمار.

وعندما سئل مورينيو عن مشاعره تجاه ناديه الجديد روما قال: " أجيب بثلاث كلمات وهي التاريخ والقوة والعاطفة".

كما وصف المدير الفني البرتغالي منصة إنستجرام للتواصل الإجتماعي أنها ممتعة وأنها في غاية البساطة، وذلك بسبب منشوراته المستمرة عليها.

يذكر أنه تم تعيين جوزيه مورينيو مديرا فنيا لروما هذا الصيف، لمدة 3 مواسم وبراتب سنوي يصل إلى 7 ملايين يورو، وذلك بعد أن رحل عن توتنام في وقت سابق من هذا العام بسبب سوء نتائج الفريق الموسم الماضي.

جوزية مورينيو روما الإيطالي الدوري الإيطالي لعبة فورتنايت
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