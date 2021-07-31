أولمبياد طوكيو 2020 – الزهراء تودع منافسات الرماية بندقية 50 متر

ودعت الزهراء محمد شعبان منافسات الرماية بالبندقية من 50 متر، منافسات فردي السيدات، بعدما حلت في المركز الـ 35.

وحققت الزهراء 383 نقطة في وضع النصف جثو.

وفي وضع الانبطاح حققت 383 نقطة.

أما في وضع الوقوف، فحققت الزهراء 372 نقطة.

وحققت الزهراء إجمالا 1138 نقطة.

وكانت الزهراء لحاجة أن تكون في أول 8 مراكز من أصل 37 متنافسة، ولكنها لم تحقق مركزا مؤهلا في النهاية بفارق 33 نقطة عن صاحبة المركز الثامن.

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