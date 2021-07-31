أولمبياد طوكيو 2020 – مشاركة أولى مشرفة.. سيف آسر يودع منافسات الجمباز ترامبولين

ودع سيف آسر منافسات الجمباز ترامبولين في أولمبياد طوكيو 2020، بعد مشاركة مشرفة.

وتعد المشاركة هي الأولى لمصر في اللعبة في الأولمبياد.

وحصل سيف على 45.810 في المحاولة الأولى، و50.380 في المحاولة الثانية.

ليحقق بطل إفريقيا 96.190 نقطة في إجمالي المحاولتين.

وبالتالي، حقق سيف المركز الـ 10 من أصل 16 متسابقا.

وكان على سيف أن يكون ضمن المراكز الثمانية الأولى للتأهل للنهائي، ولكن صاحب المركز الثامن حصد 109.496 نقطة.

اقرأ - ملك حمزة تودع منافسات جمباز ترامبولين في مشاركة تاريخية

طالع مباشر اليوم الثامن لـ مصر في طوكيو من هنا

طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

ويمكن مطالعتها من هنا بدلا من الأجندة التفاعلية من هنا