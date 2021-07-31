أولمبياد طوكيو 2020 – مشاركة أولى مشرفة.. سيف آسر يودع منافسات الجمباز ترامبولين

السبت، 31 يوليه 2021 - 07:41

كتب : FilGoal

سيف آسر

ودع سيف آسر منافسات الجمباز ترامبولين في أولمبياد طوكيو 2020، بعد مشاركة مشرفة.

وتعد المشاركة هي الأولى لمصر في اللعبة في الأولمبياد.

وحصل سيف على 45.810 في المحاولة الأولى، و50.380 في المحاولة الثانية.

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ليحقق بطل إفريقيا 96.190 نقطة في إجمالي المحاولتين.

وبالتالي، حقق سيف المركز الـ 10 من أصل 16 متسابقا.

وكان على سيف أن يكون ضمن المراكز الثمانية الأولى للتأهل للنهائي، ولكن صاحب المركز الثامن حصد 109.496 نقطة.

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