أولمبياد طوكيو 2020 – عشماوي ومحيلبة يودعان تصفيات زوجي مختلط الرماية تراب

ودع الفريق المصري، الذي يمثله الثنائي ماجي عشماوي وعبد العزيز محيلبة، تصفيات زوجي مختلط الرماية (تراب)، باحتلال المركز الـ 16 من أصل 16 فريقا متنافسا في أولمبياد طوكيو 2020.

يتأهل الفريقان أصحاب المركز الأول والثاني لمباراة الميدالية الذهبية، فيما يلعب صاحبا المركز الثالث والرابع على الميدالية البرونزية.

وأنهى محيلبة وعشماوي الجولة الأولى بـ 46 نقطة من أصل 50، وأصبح مجموعهما في الجولة الثانية 93 رمية ناجحة من أصل 100.

وبنهاية المنافسة، كان مجموع محيلبة وعشماوي بـ 138 رمية ناجحة من 150.

وحصد فريق سان مارينو صاحب المركز الأول 148 من 150، وفريق إسبانيا الوصيف 148 من 150، وفريق سلوفاكيا صاحب المركز الثالث 146 من 150، وفريق الولايات المتحدة صاحب المركز الرابع 146 من 150.