أولمبياد طوكيو 2020 – ذهبية تاريخية لـ بريطانيا

رغم حصدها لـ 7 ذهبيات، و25 ميدالية، في أولمبياد طوكيو 2020، إلا أن الذهبية الثامنة والـ 26 بشكل عام، لها طعم خاص لبريطانيا.

الفريق البريطاني حقق أول ذهبية في تاريخ سباق 400 متر تتابع مختلط متنوع والذي يقام لأول مرة في الأولمبياد.

ويقام السباق بمشاركة سباحين وسباحتين، بشكل متتابع، بأي ترتيب يفضله الفريق.

وأنهى الفريق البريطاني السباق في 3 دقائق و37 ثانية و58 جزءا من الثانية ليحطم الرقم العالمي المسجل باسم الصين في سبتمبر 2020 والذي كان 3:38:41.

وكذلك، حطم الفريق رقمه السابق، وهو الرقم الأولمبي المسجل قبل يومين في التصفيات بـ 3:38:75.

الصين حلت في المركز الثاني وأستراليا جاءت في المركز الثالث.