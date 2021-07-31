أولمبياد طوكيو 2020 – دريسل يواصل حصد الذهب ويحطم الرقمين العالمي والأولمبي

واصل الأمريكي الذهبي الجديد كاليب دريسل نسج خيوط أسطورته، وحقق ذهبيته الخامسة في الأولمبياد بشكل عام، والثالثة في أولمبياد طوكيو 2020.

وفاز دريسل بذهبية سباق 100 م فراشة في السباحة، وحطم الرقمين العالمي والأولمبي، واللذين كانا مسجلين باسمه.

الأمريكي أنهى السباق في 49 ثانية و45 جزءا من الثانية، ليحطم الرقم العالمي المسجل باسمه منذ 2019 والذي كان 49 ثانية و49 جزءا من الثانية.

وكذلك، حطم الرقم الأولمبي الذي سجله خلال الدورة الحالية والذي كان 49 ثانية و71 جزءا من الثانية.

وتعد تلك الذهبية الثالثة لدريسل في الأولمبياد الحالية بعد الحصول على ذهبية 100 م حرة وذهبية التتابع حرة رفقة الفريق الأمريكي، وذهبيته الخامسة بشكل عام في الأولمبياد.

وحل المجري كريستوف ميلاك في المركز الثاني بفارق 23 جزءا من الثانية، والسويسري نوي بونتي في المركز الثالث بفارق ثانية و29 جزءا من الثانية.

وضمن منافسات السباحة كذلك، فازت الأمريكية كاتي ليديكي بسباق 800 متر حرة، لتضيف ذهبية أخرى لرصيدها بعد الفوز بسباق 1500 متر حرة، لتحصل على ذهبيتين في طوكيو 2020.

وفازت الأسترالية كايلي ماكيوين بسباق 200 متر ظهر، بفارق 0.74 جزء من الثانية عن الكندية كايلي ماس، وزميلتها الأسترالية إيميلي سيبهوم.

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