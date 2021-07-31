أولمبياد طوكيو 2020 – بسبب عينة إيجابية.. استبعاد أسطورة نيجيريا من منافسات ألعاب القوى

استبعدت وحدة الأمانة الأولمبية، النيجيرية بليسنج أوكاجباري، من منافسات ألعاب القوى، في أولمبياد طوكيو 2020.

وتأتي الأنباء، بعد يوم واحد من تأهل أوكاجباري لنصف نهائي سباق 100 متر أمس الجمعة.

وكان من المفترض أن تلعب أوكاجباري منافسة نصف النهائي اليوم السبت.

وتم الحصول على عينة أوجاكباري صاحبة الـ 32 عاما الإيجابية بهرمون للنمو، في 19 يوليو الجاري.

وتخوض أوكاجباري أولمبيادها الرابعة، وكانت قد حصلت على فضية الوثب الطويل في أولمبياد بكين 2008.

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