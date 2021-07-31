أولمبياد طوكيو 2020 – تشكيل البرازيل المتوقع أمام مصر.. داني ألفيش وريتشارليسون يقودان السيليساو

السبت، 31 يوليه 2021 - 02:11

كتب : FilGoal

ريتشارليسون يحتفل بهدف البرازيل في ألمانيا

من المنتظر أن يقود الأسطوري داني ألفيش صفوف منتخب البرازيل الأولمبي، حينما يقابل منتخب مصر في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وكذلك، من المتوقع بحسب موقع UOL البرازيلي، عودة دوجلاس لويز الذي غاب ضد السعودية للإيقاف، للتشكيل، على حساب ماتيوس هنريكي.

ويبدأ ريتشارليسون نجم إيفرتون الإنجليزي في خط الهجوم، في التشكيل الذي يضم..

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حراسة المرمى: سانتوس

الدفاع: داني ألفيش – نينو – دييجو كارلوس – جيليرمي أرانا

الوسط: دوجلاس لويز – برونو جيماريش – أنتوني – كلاودينيو – ماتيوس كونيا

الهجوم: ريتشارليسون

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