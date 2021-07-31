أولمبياد طوكيو 2020 – تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد البرازيل.. عودة إمام عاشور
السبت، 31 يوليه 2021 - 01:47
كتب : FilGoal
من المنتظر أن يعود إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر الأولمبي لتشكيل فريقه الذي يواجه البرازيل ظهر اليوم في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.
عودة عاشور المتوقعة ستكون على حساب صلاح محسن، ولدعم أكرم توفيق بشكل أكبر في خط الوسط.
بعيدا عن ذلك، لن يغير شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الكثير حيث أتى التشكيل المتوقع كالتالي..
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: كريم العراقي - أسامة جلال – أحمد حجازي – محمود حمدي "الونش" – أحمد أبو الفتوح
الوسط: أكرم توفيق – إمام عاشور – طاهر محمد طاهر – رمضان صبحي
الهجوم: أحمد ياسر ريان
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