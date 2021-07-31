أولمبياد طوكيو 2020 – وداع سيف والزهراء.. في انتظار مواجهة البرازيل المصيرية
السبت، 31 يوليه 2021 - 01:26
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات المصريين في فجر وصباح السبت، في أولمبياد طوكيو 2020.
وينافس المصريون في 3 ألعاب اليوم وهي الرماية، والجمباز، وكرة القدم.
وإليكم التغطية الحية لمنافسات اليوم
كرة القدم (يُنشر خبر تغطية منفصل قبل المباراة)
12:00 ظهرا (كرة قدم) مصر × البرازيل – ربع نهائي رجال
الجمباز
6:00 صباحا (جمباز) ترامبولين - سيف آسر – تمهيدي (مذاعة عبر بي إن إكسترا 1)
مشاركة أولى مشرفة.. سيف آسر يودع منافسات الجمباز ترامبولين
الرماية
5:00 صباحا (رماية) رماية بندقية 50م – الزهراء شعبان
الزهراء تودع منافسات الرماية بندقية 50 متر
2:00 فجرا (رماية) زوجي مختلط (تراب) - ماجي العشماوي وعبد العزيز محيلبة – تمهيدي
عشماوي ومحيلبة يودعان تصفيات زوجي مختلط الرماية تراب
طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا
طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا