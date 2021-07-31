أولمبياد طوكيو 2020 – وداع سيف والزهراء.. في انتظار مواجهة البرازيل المصيرية

السبت، 31 يوليه 2021 - 01:26

كتب : FilGoal

سيف آسر (الثالث من اليمين)

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات المصريين في فجر وصباح السبت، في أولمبياد طوكيو 2020.

وينافس المصريون في 3 ألعاب اليوم وهي الرماية، والجمباز، وكرة القدم.

وإليكم التغطية الحية لمنافسات اليوم

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كرة القدم (يُنشر خبر تغطية منفصل قبل المباراة)

12:00 ظهرا (كرة قدم) مصر × البرازيل – ربع نهائي رجال

الجمباز

6:00 صباحا (جمباز) ترامبولين - سيف آسر – تمهيدي (مذاعة عبر بي إن إكسترا 1)

مشاركة أولى مشرفة.. سيف آسر يودع منافسات الجمباز ترامبولين

الرماية

5:00 صباحا (رماية) رماية بندقية 50م – الزهراء شعبان

الزهراء تودع منافسات الرماية بندقية 50 متر

2:00 فجرا (رماية) زوجي مختلط (تراب) - ماجي العشماوي وعبد العزيز محيلبة – تمهيدي

عشماوي ومحيلبة يودعان تصفيات زوجي مختلط الرماية تراب

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