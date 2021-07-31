أولمبياد طوكيو 2020 – وداع سيف والزهراء.. في انتظار مواجهة البرازيل المصيرية

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات المصريين في فجر وصباح السبت، في أولمبياد طوكيو 2020.

وينافس المصريون في 3 ألعاب اليوم وهي الرماية، والجمباز، وكرة القدم.

وإليكم التغطية الحية لمنافسات اليوم

كرة القدم (يُنشر خبر تغطية منفصل قبل المباراة)

12:00 ظهرا (كرة قدم) مصر × البرازيل – ربع نهائي رجال

الجمباز

6:00 صباحا (جمباز) ترامبولين - سيف آسر – تمهيدي (مذاعة عبر بي إن إكسترا 1)

مشاركة أولى مشرفة.. سيف آسر يودع منافسات الجمباز ترامبولين

الرماية

5:00 صباحا (رماية) رماية بندقية 50م – الزهراء شعبان

الزهراء تودع منافسات الرماية بندقية 50 متر

2:00 فجرا (رماية) زوجي مختلط (تراب) - ماجي العشماوي وعبد العزيز محيلبة – تمهيدي

عشماوي ومحيلبة يودعان تصفيات زوجي مختلط الرماية تراب

طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

ويمكن مطالعتها من هنا بدلا من الأجندة التفاعلية من هنا