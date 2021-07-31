خبر في الجول – الكشف عن بديل بن مالانجو المعروض على الزمالك

السبت، 31 يوليه 2021 - 00:54

كتب : أحمد شوقي صلاح

كريم عريبي - النجم الساحلي

انتقل بن مالانجو من الرجاء إلى الشارقة الإماراتي ومازال الزمالك يبحث عن مهاجم لتدعيم صفوفه.

كريم عريبي

النادي : نيم أولمبيك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الزمالك عرضي الجزائري كريم عريبي مهاجم نيم الفرنسي على باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ورحب نادي نيم بإعارة اللاعب صاحب الـ27 عاما بمقابل مادي قليل على أن يتم وضع شرط لبيعه نهائيا مقابل مليون يورو.

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وانضم عريبي إلى صفوف نيم الفرنسي قادما من النجم الساحلي في العام الماضي.

وشارك عريبي مع النادي الفرنسي في 14 مباراة لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

ومع النجم الساحلي قبل رحيله للنادي الفرنسي شارك اللاعب الجزائري في 49 مباراة سجل خلالهم 13 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

كريم عريبي الزمالك
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