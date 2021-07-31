مصدر من الزمالك لـ في الجول: كارتيرون يرغب في عودة النقاز.. ولكن

السبت، 31 يوليه 2021 - 00:23

كتب : FilGoal

الترجي - الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

يرغب باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في عودة حمدي النقاز الظهير الأيمن للترجي إلى صفوف الفريق الأبيض مرة أخرى.

حمدي النقاز

النادي : الترجي

الزمالك

وقال مصدر من الزمالك – طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "كارتيرون يرغب في عودة النقاز في ظل وجود مشكلة في مركز الظهير الأيمن".

وواصل "بعض المقربين من كارتيرون تواصلوا مع اللاعب في الفترة الأخيرة".

قبل أن يستدرك "لكن مجلس إدارة الزمالك لم يحسم موقفه من الأمر حتى الآن في ظل رحيل النقاز المرة الأولى من الزمالك والقضايا التي رفعها على النادي في السابق".

كان النقاز قد لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من يناير 2018 حتى فبراير 2019.

صاحب الـ28 عاما شارك مع الزمالك في 64 مباراة. سجل هدفا وصنع 9 آخرين.

وحقق الدولي التونسي مع الزمالك ألقاب كأس مصر مرتين، والكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر المصري السعودي.

وعقب رحيله من الزمالك وفسخ تعاقده من طرف واحد رفع النقاز قضية على النادي وأعلن الأخير تغريم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" له مليون 200 ألف دولار.

وأعلن الزمالك استئنافه على القرار في وقت لاحق.

النقاز الزمالك في الدوري
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