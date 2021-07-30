الحضري لـ في الجول: لابد من وجود يقين للفوز على البرازيل.. ويجب خوض اللقاء دون خوف

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 22:42

كتب : بسام أبو بكر

عصام الحضري

طالب عصام الحضري حارس منتخب مصر الأسبق لاعبي المنتخب الأولمبي بالالتزام الدفاعي والتركيز أثناء مواجهة البرازيل في منافسات كرة القدم بـ أولمبياد طوكيو 2020.

ويستعد الفراعنة لمواجهة السامبا البرازيلية. (طالع القناة الناقلة وموعد المباراة)

وقال الحضري لـ FilGoal.com: "مواجهة البرازيل بالطبع صعبة ولكن لابد من أن يكون داخل اللاعبين والجهاز الفني يقين بضرورة تحقيق الفوز".

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وأضاف "المباراة سيكون فيها الكثير من الركض ولابد أن يكون هناك رقابة رجل لرجل لبعض لاعبي البرازيل وتحديدا ريتشارلسون القوى صاحب الـ 5 أهداف في طوكيو".

وتابع "لابد من أن يكون التركيز طوال الـ 90 دقيقة وعدم الاستهانة بالمنافس، البرازيل بالطبع ستعمل حساب لاسم مصر بعد الظهور الجيد والتأهل".

وأردف "المنتخب المصري الأولمبي يمتلك لاعبين أيضا على مستوى عالي مثلما هو الحال في فريق البرازيل لذلك لابد وأن يخوض لاعبو مصر اللقاء بشكل طبيعي دون خوف أو أي حسابات أخرى".

وأتم "أتمنى تحقيق الفوز على البرازيل والوصول إلى نصف نهائي دورة طوكيو".

مصر الأولمبي عصام الحضري أولمبياد طوكيو 2020
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