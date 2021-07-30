سكاي: بوجبا يرى مستقبله في يونايتد ومفاوضات التجديد مستمرة

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 20:23

كتب : عمر خالد

بول بوجبا - مانشستر يونايتد وروما

يبدو أن مستقبل الفرنسي بول بوجبا بات مبهما حتى الآن، خاصة في ظل عدم تجديد عقده مع ناديه مانشستر يونايتد أو الرحيل إلى نادي أخر.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية، إن بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد يرى أن مستقبله مع الفريق، وليس الرحيل عن النادي، خاصة في ظل الصفقات والتدعيمات الجديدة التي يقوم بها الشياطين الحمر.

وأضافت الشبكة أن اللاعب الفرنسي لا يرغب في توقيع عقد حتى الأن، على الرغم من نهاية عقده الموسم المقبل، ولكن الرفض في الوقت الحالي لا يعني أنه سيرفض في المستقبل، حيث من الممكن أن يوقع على عقد جديد مع ناديه الحالي.

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وأوضحت "سكاي" أن محادثات ممثلي النادي الإنجليزي مع بوجبا مازالت متواصلة خاصة في ظل اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بضم اللاعب ولكن لا يوجد عرض رسمي حتى الأن.

وأشار التقرير أن بوجبا يعلم جيدا أن العقد الجديد القادم سواء كان مع يونايتد أو أي نادٍ أخر سيكون آخر عقد بقيمة مالية كبيرة سيحصل عليها، بسبب تقدمه في العمر.

الفرنسي صاحب الـ 28 عاما تربطه علاقة قوية وممتازة مع مدربه الحالي أولي جونار سولشاير، والذي هو بدوره جدد عقده مع الفريق حتى عام 2024.

وضم مانشستر يونايتد في وقت سابق ضم الإنجليزي جادون سانشو من فريق بوروسيا دورتموند الألماني، كما أعلن عن انضمام الفرنسي رافائيل فاران قادما من ريال مدريد الإسباني.

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