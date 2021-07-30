ليفربول يمدد تعاقد ألكسندر أرنولد

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 18:36

كتب : FilGoal

ألكسندر أرنولد - ليفربول

أعلن ليفربول تجديد عقد ترينت ألكسندر أرنولد حتى صيف 2025.

ترينت أرنولد

النادي : ليفربول

ليفربول

وبدأ الظهير الإنجليزي مسيرته بقميص الريدز في 2016، ليستمر مشواره.

قال أرنولد لموقع النادي الرسمي: "يشرفني أن تتاح لي الفرصة وأن أظهِر الثقة في النادي للحصول على تجديد تعاقدي، لذلك كان الأمر غير منطقيا بالنسبة لي".

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وأضاف "الحالة التي يوجد بها النادي وحيث أنا في مسيرتي هي دائما خيار جيد بالنسبة لي. التمديد والتأكد من وجودي هنا لفترة أطول هو دائما شيء جيد. أنا مستعد".

وتابع "إنه النادي الوحيد الذي عرفته حقا، لذا فإن التواجد هنا لهذا القدر من الوقت والتمديد للبقاء هنا لفترة أطول هو أمر رائع بالنسبة لي ولعائلتي".

وأتم "إنها لحظة فخر بالنسبة لي، توقيع عقد جديد هنا. الحصول على الثقة، كما قلت من قبل، هو شعور رائع".

وبدأ أرنولد مسيرته مع الريدز في أكتوبر 2016 أمام توتنام في كأس الرابطة الإنجليزية.

ومنذ ذلك الحين خاض صاحب الـ 23 عاما 179 مباراة وحصد 4 ألقاب: دوري أبطال أوروبا – دوري إنجليزي – سوبر أوروبي – كأس العالم للأندية.

وسجل 10 أهداف بقميص الريدز، وتواجد في القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية عام 2019.

وغاب أرنولد عن قائمة الأسود الثلاثة في يورو 2020 بسبب الإصابة قبل بداية البطولة، والتي حل فيها المنتخب الإنجليزي ثانيا.

ألكسندر أرنولد ليفربول الدوري الإنجليزي
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