بن وايت ينضم إلى أرسنال لـ 5 مواسم

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 18:06

كتب : عمر خالد

بن وايت لاعب آرسنال

أعلن أرسنال الإنجليزي التعاقد مع بن وايت لاعب برايتون الإنجليزي.

وأشارت شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية إلى أن مدة العقد بين اللاعب والنادي ستكون 5 سنوات وبمبلغ وصل إلى 50 مليون إسترليني.

وسيرتدي "بن وايت" قميص رقم 4.

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وقال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال: "إن بن وايت كان هدفا كبيرا بالنسبة لنا، وحقيقي أشعر بالفخر لإنجاز هذة الصفقة، اللاعب لعب لفريقين ممتازين للغاية هما ليدز يونايتد وبرايتون، إنه تعلم جيدا من تلك التجارب".

وأضاف "بن وايت لاعب ذكي جدا ومريح في التعامل مع الكرة، هو مازال لاعب صغير في السن، وبالتالي هو لاعب مناسب لما نبحث عنه داخل النادي، ونأمل في أن يكون هو اللاعب الذي سيتم الاعتماد عليه مستقبلا لمدة طويلة".

بن وايت (23 عاما) انضم إلى قائمة المنتخب الإنجليزي للمشاركة في يورو 2020 ولكن استبعده المدرب جاريث ساوثجيت بعد ذلك، من التشكيل التي وصل لنهائي البطولة قبل الخسارة من المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وشارك بن وايت بقميص ليدز يونايتد في 46 مباراة بالدوري الدرجة الأولى الإنجليزية وساهم في تأهل الفريق للدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

وفي الموسم الماضي عاد لصفوف برايتون بعد نهاية إعارته وشارك في 36 مباراة في الدوري الإنجليزي.

أرسنال الدوري الإنجليزي بن وايت
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