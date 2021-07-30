أولمبياد طوكيو 2020 - جدول بث منافسات مصر فجر وصباح السبت.. القدم ضد البرازيل ورماية وجمباز

مواجهة مرتقبة للمنتخب المصري لكرة القدم ضد البرازيل في ربع نهائي منافسات الرجال.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد منافسات المصريين في اليوم الثامن من أولمبياد طوكيو 2020.

وتواصل منافسات الرماية والجمباز للبعثة المصرية ضمن منافسات يوم السبت.

للتعرف على مواعيد المنافسات كلها من هنا. (طالع التفاصيل)

2:00 فجرا (رماية) زوجي مختلط (تراب) - ماجي العشماوي وعبد العزيز محيلبة – تمهيدي - بي إن 1

5:00 صباحا (رماية) رماية بندقية 50م – الزهراء شعبان - بي إن 1 الإنجليزية

6:00 صباحا (جمباز) ترامبولين - سيف شريف – تمهيدي - بي إن 4K

12:00 ظهرا (كرة قدم) مصر × البرازيل – ربع نهائي رجال - بي إن 7