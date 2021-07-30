بوكيتينو: نريد الثأر من أنفسنا ضد ليل.. ومبابي وفينالدوم قد لا يشاركان

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 16:20

كتب : FilGoal

احتفال حكيمي بهدفه الأول مع باريس سان جيرمان

شدد ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان أنه يسعى في الموسم الجديد لتعويض إخفاق الموسم الماضي الذي خسر فيه لقب الدوري لصالح ليل.

ويلعب باريس ضد ليل يوم الأحد في كأس الأبطال الفرنسي، مواجهة لا يراها الأرجنتيني ثأرية ضد حامل لقب الدوري.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي:"ليس ثأرا ضد ليل، بل ضد أنفسنا. لأننا لم نفز بالدوري، ولم نتجاوز نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. أنهينا الموسم الماضي ونحن نشعر بالمرارة. سنفعل كل شيء لتغيير الموقف".

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وأضاف "نعرف أن قائمتنا منقوصة في المباراة، سنحسم موقفنا في اللحظة الأخيرة بخصوص مشاركة كيليان مبابي وجورجينيو فينالدوم، اللذان انضما للتدريبات منذ أيام قليلة".

وأتم "كمدرب لباريس، لا أرى فريقا مرشحا غير باريس، سنبدأ الموسم يوم الأحد بلقاء حاسم على لقب. مهم جدا للفريق".

ويسعى بوكيتينو لتقديم موسم قوي خاصة بعد تدعيم فريقه بصفقات قوية هي فينالدوم وسيرخيو راموس وأشرف حكيمي وجيانلويجي دوناروما.

وسيستهل باريس مشواره في الدوري بمواجهة مضيفه تروا في 7 أغسطس.

باريس سان جيرمان
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