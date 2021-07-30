راشفورد يجري عملية جراحية في كتفه تبعده 3 أشهر

أعلن نادي مانشستر يونايتد اليوم الجمعة خضوع لاعبه ماركوس راشفورد لعملية جراحية في الكتف الأسبوع المقبل.

ماركوس راشفورد النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ويعاني الجناح البالغ عمره 23 عاما من مشكلة في الكتف منذ أشهر.

وسيغيب لاعب إنجلترا عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

ليفقده بذلك فريق يونايتد في أول 10 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز وأول 3 جولات من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

شارك راشفورد في 57 مباراة بالموسم الماضي مع يونايتد وسجل 21 هدفا وأرسل 15 تمريرة حاسمة.

ثم شارك مع إنجلترا في يورو 2020 التي خسرها فريقه في النهائي أمام إيطاليا.

وأهدر راشفورد ركلته الترجيحية في نهائي اليورو حين سدد في القائم.