مدرب المكسيك يفسر مشاركة دوس سانتوس ضد كندا بعد ساعات من وفاة والده

رغم وفاة والده قبل ساعات قليلة من المباراة إلا أن جوناثان دوس سانتوس اختار المشاركة مع المكسيك ضد كندا يوم الجمعة في نصف نهائي الكأس الذهبية.

شارك اللاعب أساسيا في لقاء حسمته المكسيك بنتيجة 2-1 لتواصل حملة دفاعها عن اللقب وتتأهل للنهائي لمواجهة أمريكا يوم الأحد.

وفسر جيراردو مارتينو مدرب المكسيك مشاركة دوس سانتوس رغم تلقيه الخبر قبل المباراة بوقت قصير، قائلا:"استقبلنا الأمر بحزن كبير، حاولنا منح اللاعب القوة اللازمة. بعدما تواصل مع والدته، قرر البقاء والمشاركة، في حديثه معها اتخذ قراره باللعب لأن هذا ما كان سيريده والده".

وأتم "أي قرار كان سيتخذه في هذا الموقف كان سيحظى بدعمنا. إنه يوم من الأيام التي تقيم فيها ما إذا كانت كرة القدم هي أهم شيء أم لا في الحياة، أم أن العائلة أهم".

زيزينيو نجم المكسيك في الثمانينيات، والد جوناثان وجيوفاني دوس سانتوس، توفي عن عمر يناهز 59 عاما يوم الخميس.

وإثر تسجيل المكسيك الهدف الأول ضد كندا التف لاعبو الفريق حول جوناثان رافعين أيديهم إلى السماء.

وسجل هيكتور هيريرا هدفا قاتلا في الدقيقة 99 من الشوط الثاني ليعبر بالمكسيك إلى النهائي.