كرة يد - تعرف على منافس مصر الأقرب في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

بعد فوز مصر على السويد، ضمن الفراعنة تأهلهم إلى ربع نهائي منافسات اليد في أولمبياد طوكيو رسميا.

فوز مصر التاريخي على وصيف العالم، رفع رصيدهم إلى 6 نقاط في المركز الثاني، ليكونوا بحاجة إلى الفوز على البحرين لحسم المركز الثاني رسميا. (طالع تقرير المباراة)

ثاني المجموعة الثانية في منافسات اليد، يواجه ثالث المجموعة الأولى.

في المجموعة الأولى، ضمن فرنسا الصدارة بالفعل برصيد 8 نقاط، وخلفها إسبانيا ثانيا برصيد 6 نقاط.

إسبانيا ستواجه الأرجنتين في الجولة الأخيرة، والأرجنتين آخر المجموعة فبالتالي هي مباراة شبه محسومة. إذا ستكون إسبانيا في المركز الثاني بنسبة كبيرة جدا.

السؤال الآن، من ستأهل ثالثا عن المجموعة الأولى؟

الترتيب الحالي للمجموعة الأولى:

1-فرنسا: 8 نقاط.

2-إسبانيا: 6 نقاط.

3-النرويج: 4 نقاط.

4-ألمنانيا: نقطتان.

5-البرازيل: نقطتان.

6-الأرجنتين: نقطتان.

النرويج وألمانيا سيتواجهان عصر اليوم الجمعة، والفائز بينهما سيكون قد حسم المركز الثالث بنسبة كبيرة جدا.

في الجولة الأخيرة، تلعب ألمانيا مع البرازيل مباراة سهلة، والنرويج مع فرنسا مباراة صعبة للغاية، وإسبانيا مع الأرجنتين مباراة سهلة.

بالتالي، فإن منافس مصر المقبل في ربع النهائي سيكون بين النرويج وألمانيا على الأغلب، إلا إذا حدثت مفاجأة كبرى.