أولمبياد طوكيو – ضمان التأهل واقتراب حسم الوصافة.. يد مصر تلقن السويد هزيمة تاريخية

كعادة يد مصر كانت في الموعد، ولقنت السويد هزيمة تاريخية تقربنا من وصافة المجموعة، وتضمن التأهل إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو رسميا.

فاز منتخب مصر لليد على السويد بنتيجة 27-22 على صالة "يويوجي الوطنية"، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من منافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020.

الفوز رفع رصيد مصر إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، فيما تجمد رصيد السويد عند 6 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف لصالح مصر.

وبتلك النتيجة، تأهلت مصر إلى ربع نهائي الأولمبياد رسميا في كرة اليد، ولأول مرة منذ أولمبياد سيدني 2000.

مصر حققت الفوز الثاني على السويد –وصيف كأس العالم 2021- تاريخيا بعد فوز أول حققناه قبل ذلك في أولمبياد ريو دي جانيرو.



































وصف المباراة

مصر بدأت المباراة بقوة، حتى تقدمت مبكرا بهدفين مقابل لا شيء، ووصل الفارق إلى 3 أهداف لأول مرة في الدقيقة التاسعة بنتيجة 5-2.

علي زين وكريم هنداوي كانا نجمي النصف الأول من الشوط الأول بأهداف الأول، وتصديات الثاني الحاسمة.

وواصلت مصر التألق، حتى اتسع الفارق إلى 5 أهعداف لأول مرة في الدقيقة الـ20 بنتيجة 10-5.

ومع نهاية الشوط الأول، تصدى كريم هنداوي لكرتين متتاليتين ببراعة مجددا، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بفارق 4 أهداف، وبنتيجة 13-9.

كريم هنداوي تصدى إلى 11 تصويبة في الشوط الأول من أصل 20، وبنسبة 55%.

أما مسجلو أهداف مصر في الشوط الأول، فكانوا كالتالي:

محمد سند: 4 أهداف

علي زين: 3 أهداف

يحيى خالد: هدفين

أحمد هشام: هدفين

أحمد الأحمر: هدف

محمد ممدوح هاشم: هدف

الشوط الثاني

مصر بدأت الشوط الثاني بنفس القوة، فرغم تسجيل السويد أولا، لكن الفراعنة عادوا سريعا وأحدثوا الفارق بفضل أهداف محمد سند، وتصديات هنداوي الرائعة.

الفارق وصل إلى 6 أهداف في الدقيقة الـ39 بنتيجة 18-12 بعد هدف محمد ممدوح هاشم.

مصر صامت عن التسجيل 3 دقائق قلصت فيهم السويد الفارق، قبل أن يعيد يحيى الدرع مصر إلى الواجهة بتصويبة رااائعة في الدقيقة الـ42، قبل أن يعود هنداوي للتصديات.

وعاد يحيى الدرع وسجل هدفا رائعا في الدقيقة الـ47 بطريقة رائعة، لتصبح النتيجة 21-16.

واتسع الفارق إلى 6 أهداف مجددا في الدقيقة الـ53 بعد تسجيل أحمد عادل لهدفين متتاليين، وبنتيجة 24-18.

الفراعنة واصلوا التألق في الدقائق الأخيرة، حتى انتهت المباراة بنتيجة 27-22 وبفارق 5 أهداف.

وتلعب مصر في الجولة المقبلة مع البحرين في الرابعة فجر الأحد، فيما تلعب السويد مع الدنمارك.

كريم هنداوي في النهاية أنهى اللقاء بنسبة تصديات 45%. 17 تصدي من 38 تصويبة.

أما مسجلو أهداف مصر فكانوا كالتالي:

محمد سند: 6 أهداف.

يحيى خالد: 5 أهداف.

أحمد هشام: 4 أهداف.

يحيى الدرع: 3 أهداف.

علي زين: 3 أهداف.

محمد ممدوح هاشم: هدفين.

أحمد عادل: هدفين.

أحمد الأحمر: هدف.

عمر الوكيل بكار: هدف.