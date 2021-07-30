أولمبياد طوكيو 2020 - خلود منسي تنهي منافسات الشراع في المركز 41 بعد 10 سباقات

أنهت خلود منسي لاعبة مصر في منافسات الشراع (قوارب الليزر) فعاليات المسابقة بأولمبياد طوكيو في المركز 41 من أصل 44 متسابق.

وتقام منافسات الشراع من 10 سباقات على 5 أيام ويتم تأهل أول 10 متسابقات إلى النهائي.

وحققت خلود منسي 347 نقطة في المركز 41 بعد 10 سباقات مما أبعدها عن المنافسة على التأهل.

وكان أفضل مركز حققته خلود في السباق العاشر والأخير باحتلال المركز 32 من أصل 44 متسابقة.

ويتم حساب الترتيب العام بجمع مركز كل لاعبة في كل سباق ثم طرح المركز الأسوأ في العشر سباقات، وأصحاب أفضل 10 مراكز يتأهلن للنهائي.

وتبلغ خلود منسي من العمر 23 عاما وتشارك بالأولمبياد للمرة الأولى في تاريخها.

وكانت خلود قد شاركت في أولمبياد الشباب 2014 في الصين واحتلت المركز 25.

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