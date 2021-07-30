أولمبياد طوكيو 2020 - ملك حمزة تودع منافسات جمباز ترامبولين في مشاركة تاريخية

ودعت ملك حمزة لاعبة مصر في جمباز ترامبولين منافسات أولمبياد طوكيو 2020 من المرحلة التأهيلية للنهائي بفارق بسيط.

وتقام منافسات جمباز ترامبولين بمشاركة 16 لاعبة ويتأهل أول 8 منهم إلى النهائي بناء على متوسط النقاط في جولتين.

واحتلت ملك المركز التاسع بعدما جمعت 49.720 نقطة بفارق 5.130 نقطة عن صاحبة المركز الثامن المكسيكية دافني نافارو.

وحصدت ملك 45.225 نقطة في الجولة الأولى، قبل أن ترفع رقمها في الجولة الثانية إلى 49.495.

وتعد هذه هي المشاركة الأولى تاريخيا لمصر في الأولمبياد في جمباز ترامبولين.

وجاءت تلك المشاركة عن طريق ملك حمزة صاحبة الـ19 عاما بعدما توجت بلقب بطولة إفريقيا والتي عن طريقتها حجزت مكانها في الأولمبياد.

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