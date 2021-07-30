أولمبياد طوكيو 2020 – إنجاز مغربي في سباق 3000 متر موانع

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 03:58

كتب : FilGoal

سفيان بقالي - المغرب - ألعاب القوى

تأهل المغربيان سفيان بقالي ومحمد تندوفت إلى نهائي سباق 3000 متر موانع بعد اجتيازهما السباقين التأهيلين اللذين أقيما صباح اليوم الجمعة.

واحتل سفيان بقالي المركز الأول في السباق الخاص به بعدما أنهاه في زمن قدره 8 دقائق و19 ثانية.

أما محمد تندوفت احتل المركز الخامس في السباق الخاص به في زمن قدره 8 دقائق و15 ثانية و91 جزء من الثانية.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - يوسف رمضان يودع منافسات السباحة من نصف النهائي اليابان قد تضيف مناطق قريبة من طوكيو إلى حالة الطوارئ بسبب كورونا أولمبياد طوكيو 2020 - عبد الخالق البنا ينهي منافسات التجديف في المركز 14

فيما فشل المغربي الثالث عبد الكريم بن زهرة في التأهل بعدما أنهى سباقه في المركز العاشر في زمن قدره 8 دقائق و28 ثانية و63 جزء من الثانية.

ويتأهل من نصف النهائي أصحاب أول ثلاثة مراكز في كل سباق، بالإضافة لأسرع ستة إجمالا في النهاية.

وسيقام النهائي في الثاني من شهر أغسطس المقبل.

طالع مباشر يوم الجمعة من أولمبياد طوكيو

طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

ويمكن مطالعتها من هنا بدلا من الأجندة التفاعلية من هنا

سفيان بقالي محمد تندوفت ألعاب القوى طوكيو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
مجموعة مصر – فوز تاريخي لـ البحرين على اليابان ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – إنجاز مغربي في سباق 3000 متر موانع 3 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - يوسف رمضان يودع منافسات السباحة من نصف النهائي 3 ساعة | طوكيو 2020
اليابان قد تضيف مناطق قريبة من طوكيو إلى حالة الطوارئ بسبب كورونا 4 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - عبد الخالق البنا ينهي منافسات التجديف في المركز 14 5 ساعة | طوكيو 2020
مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – ملك حمزة تستعد لبدء منافسات جمباز ترامبولين 5 ساعة | طوكيو 2020
مدرب الإسماعيلي يكشف رأيه حول تأجيل لقاء بيراميدز 5 ساعة | الدوري المصري
ودية ثالثة.. الزمالك يواجه المجد السكندري السبت 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 2 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات
قد ينال إعجابك