أولمبياد طوكيو 2020 – إنجاز مغربي في سباق 3000 متر موانع

تأهل المغربيان سفيان بقالي ومحمد تندوفت إلى نهائي سباق 3000 متر موانع بعد اجتيازهما السباقين التأهيلين اللذين أقيما صباح اليوم الجمعة.

واحتل سفيان بقالي المركز الأول في السباق الخاص به بعدما أنهاه في زمن قدره 8 دقائق و19 ثانية.

أما محمد تندوفت احتل المركز الخامس في السباق الخاص به في زمن قدره 8 دقائق و15 ثانية و91 جزء من الثانية.

فيما فشل المغربي الثالث عبد الكريم بن زهرة في التأهل بعدما أنهى سباقه في المركز العاشر في زمن قدره 8 دقائق و28 ثانية و63 جزء من الثانية.

ويتأهل من نصف النهائي أصحاب أول ثلاثة مراكز في كل سباق، بالإضافة لأسرع ستة إجمالا في النهاية.

وسيقام النهائي في الثاني من شهر أغسطس المقبل.

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